Musul'da DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Musul kentindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Ahmed el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un Vana ilçesine bağlı Devasa köyüne DEAŞ'lı teröristlerce saldırı düzenlendiğini söyledi.

Köyde bulunan bir eve otomatik silahlarla ateş açıldığını ifade eden Ubeydi, aynı aileden 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Ubeydi, görgü tanıklarının anlattığına göre köye gelen 5 kişilik terörist grubun evlere ateş açtığını aktardı.

Saldırıdan hemen sonra olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini kaydeden Ubeydi, bölgede operasyon başlatıldığı bilgisini verdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA