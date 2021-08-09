Musul'da elektrik iletim hattında patlama

Irak'ın elektrik altyapısına yönelik sabotajlar düzenlenmeye devam edildiği belirtildi.

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan Musul vilayetindeki yüksek gerilim hattına ait bir kuleye yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirildiği kaydedildi.

Saldırının kulenin devrilmesine ve tüm vilayette elektrik kesintisinin yaşanmasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, ülkenin elektrik altyapısına yönelik aralıksız bir şekilde sabotajlar düzenlenmeye devam edildiği aktarıldı.

Özellikle yaz aylarında büyük elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ta son bir ay içerisinde Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına aralıksız bir şekilde saldırılar düzenleniyor.

Bakanlık verilerine göre, son yaşanan saldırılar nedeniyle şu ana kadar söz konusu 3 vilayetteki 16 kuleye sabotaj gerçekleştirildi.

Bağdat yönetimi, ülkedeki elektrik altyapısına yönelik saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu dile getiriyor.