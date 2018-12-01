Musul'da sel aileleri mahsur bıraktı

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.

Sivil savunma ekibinde bulunan Yüzbaşı Kerim el-Ubeydi, basına yaptığı açıklamada, Musul'un farklı kesimlerinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle yüzlerce ailenin mahsur kaldığını ifade etti.

Sivil savunma ekiplerinin selzedeleri kurtarmak için seferber olduğunu dile getiren Ubeydi, kenti ikiye ayıran Dicle Nehri üzerindeki köprülere bağlantısı olan iki köprünün de yıkıldığını belirtti.

Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden veya yaralanan kişilerle ilgili ise bilgi verilmedi.

Irak'ta, 23 Kasım'da meydana gelen sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev hasar görmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA