Musul'da yıkılan El Nuri Camii yeniden inşa edilecek

Iraklı liderler 2017 yılında Musul'da DEAŞ tarafından imha edilen El Nuri Camii'nin yeniden inşası için çalışma başlattı.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri Sünni liderlerden Abdulatefal-Humayim'in önderliğinde 16 Aralık'ta cami avlusunda düzenlenen törene katıldılar.

Cami 1172 yılında inşa edilmiştir.

Irak Savunma Bakanlığı'nın Haziran 2017'de yaptığı açıklamada, ABD destekli hükümet güçleri tarafından 2014 yılında bölgeyi ele geçiren DEAŞ'a düzenledikleri operasyonda caminin minaresini havaya uçurduklarını açıklamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), camiyi yeniden inşa etmek için belirlenen beş yıllık proje için 50.4 milyon dolar bağışladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net