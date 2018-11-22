Musul’da patlama, 3 öğrenci hayatını kaybetti

Emniyet ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Musul’da bugün gerçekleştirilen saldırıda üç lise öğrencisinin hayatını kaybettiği altı öğrencinin de yaralandığı açıklandı.

Polis, bombanın, Musul'un güneyindeki Şura bölgesindeki lise öğrencilerini taşıyan bir otobüsün yanında patlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Geçen sene şehri terk eden DEAŞ, geçtiğimiz yıldan bu yana şehirde bir dizi bombalı eylem gerçekleştirmişti.

Irak emniyeti saldırıdan DEAŞ’ın uyuyan hücrelerini sorumlu tutuyor.

DEAŞ mensupları, sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan bir adam kaçırma, cinayet ve bomba saldırısı gerçekleştiriyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 13:10