Musul’da patlama ölü ve yaralılar var

Irak güvenlik güçleri ülkenin kuzeyinde yer alan Musul kentinin Kayyara ilçesinde bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, pazar alanına park edilen bombalı araçtaki patlayıcıların infilak etmesiyle çok sayıda kişinin yaralandığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

DEAŞ’ın bölgede sık sık bombalı saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor. Güvenlik uzmanları Musul’daki saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 11:35