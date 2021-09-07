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NATO Erbil'de bir karargah daha açacak

Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ortak basın toplantısında konuşan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, NATO'nun burada bir karargah açma planının daha olduğunu söyledi.

Irak 07.09.2021, 20:12
NATO Erbil'de bir karargah daha açacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de ortak basın toplantısı düzenledi.

konuşan Borrell, Avrupalı ​​askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Borrell, IKBY'nin Irak'ın ve bölgenin istikrarında önemli rol oynadığını, Erbil ve Bağdat arasında iyi ilişkileri görmekten memnuniyet duyacaklarını ve bu ilişkileri güçlendirmeye çalışacaklarını kaydetti.

AB'nin, terör örgütü DEAŞ'a karşı IKBY'yi desteklemeye kararlı olduğunu aktaran Borrell, örgütün henüz bitmediğinin bilincinde olduklarını ifade etti.

Borrell, Erbil'de askeri danışmanlar için ikinci bir NATO karargahının açılmasının yanı sıra AB'ye ait askeri danışmanların IKBY'deki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, dün de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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