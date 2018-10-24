Nuceyfi, Irak hükümetinde yer almayacak

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin parlamento onayına sunması beklenen hükümet kabinesine yönelik tartışmalar sürerken, Sünni liderlerden Usame en-Nuceyfi grubunun söz konusu hükümette yer almayacağı, muhalefeti seçeceği bildirildi.

Nuceyfi'nin lideri olduğu parlamentodaki Irak Karar Koalisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sünni bileşenlerin hükümetteki temsili eksik ve tek taraflıdır. 6 bakanlık sadece Bina Koalisyonu'nda bulunan Sünni gruplar arasında paylaşıldı. Bunun dışındaki başka Sünni siyasi grup ve koalisyonlar hükümette temsil edilmedi." denildi.

"Karar Koalisyonu olarak hükümetin kurulmasına iştirak etmedik." ifadesine yer verilen açıklamada, muhalefet cephesinde yer alınacağı kaydedildi.

Irak parlamentosundaki Sünni siyasi partiler ikiye bölünerek, bir kısmı Mukteda es-Sadr, Haydar el-İbadi ve Ammar el-Hekim grubunun yer aldığı İmar ve Reform Koalisyonu'nda yer alırken, diğer Sünni gruplar da Haşdi Şabi gruplarının bulunduğu ve Hadi el-Amiri'nin lideri olduğu Bina Koalisyonu'na dahil oldu.

Nuceyfi ve ona bağlı milletvekilleri İmar ve Reform Koalisyonu'yla hareket ediyor.

Abdulmehdi'nin açıklaması beklenen kabineye karşı bir tepki de Mukteda es-Sadr'dan gelmişti. Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mezhepçilik ve ırkçılık temeline dayalı hizipçiliğe, eski yüzlere hayır. Ganimetleri paylaşmaya hayır. Yolsuzluk ve yolsuzluk yapanlara ve dış baskılara hayır." ifadesini kullanmıştı.

Yeni hükümetin siyasi partilerin baskısından uzak, teknokrat ve bağımsızlardan oluşması gerektiğine de işaret eden Şii lider Sadr, aksi halde halkın buna karşı çıkacağı ve sessiz kalmayacağı uyarısında bulunmuştu.

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, kabineyi akşam saat 20.00’de parlamentoya getirecek ve burada gizli oylama yapılacak. Sadr, gizli oylamaya da karşı çıkıyor.

Abdulmehdi'nin açıklayacağı hükümette, geçmiş dönemlerde görev almış bazı siyasetçilerin de yer alacağı ileri sürülüyor.

Türkmenler kabinede yok

Alınan bilgilere göre, Abdulmehdi'nin hükümet kabinesinde Türkmenlere yer verilmedi. Türkmenlere, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevinin verilebileceği iddia ediliyor.

Bazı kaynaklar, Maliye Bakanlığının, Mesud Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) verileceğini bunun için de Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı yarışında bulunan Fuad Hüseyin ile eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'nin adının geçtiğini belirtiyor.

Adalet Bakanlığı için de Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) Halid Şivani'nin önerildiği ileri sürülüyor. Göç ve Göçmenler Bakanlığı görevini de KDP'li Yezidi eski kadın Milletvekili Viyan Dahil'in üstleneceği iddialar arasında bulunuyor. Kürt gruplardan Goran Hareketi'nin de KYB yerine kabinede 1 bakanla temsil edilebileceği öne sürülüyor.