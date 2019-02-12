Ortak Komutanlıkta Peşmerge olmayacak

Kerkük'te kurulacak Ortak Operasyon Komutanlığında Peşmerge gücü olmayacağı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yaralla, basına yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güvenliğini bir tek Federal güç sağlayacak.'' ifadesini kullandı.

Merkezi hükümete bağlı Irak ordusu, polis ve federal gücün yer alacağı Kerkük Operasyon Komutanlığı kurulacağını belirten Yaralla, ''Kurulacak Kerkük Operasyonlar Komutanlığında Peşmerge olmayacak.'' dedi.

Kerkük'ün gerek kent merkezi gerekse il sınırının güvenliğinin sadece merkezi Bağdat hükümetine bağlı federal güç tarafından sağlanacağını dile getiren Yaralla, kentin güvenlik dosyasına hiçbir gücün ortak olmayacağını söyledi.

Yaralla, Irak'ta son günlerde özellikle sosyal medyada yer alan Peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri getirileceği iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Kaynak: AA