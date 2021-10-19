Oturma eylemi başlattılar

Sadr Hareketi dışındaki Şii siyasi parti ve milis grup destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etmek için oturma eylemi başlattı.

Başkentte hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan grup, çadırlar kurarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

Seçim sonuçlarını tanımayıp elle sayım yapılmasını isteyen Şii parti ve milis grup destekçileri, Irak Yüksek Seçim Komiserliği'ne karşı slogan attı.

Güvenlik güçleri, olası baskına karşı Yeşil Bölge'deki önlemleri artırdı. Eylemin gerçekleştiği alanda yüzlerce asker bulunuyor.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu nihai olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi.

Söz konusu Şii gruplar, seçimlere şaibe karıştırıldığını iddia ediyor.

AA