"Oynanmış ve sahtekarlık karışmış seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz"

Amiri, yaptığı açıklamada, "Bedeli ne olursa olsun oynanmış ve sahtekarlık karışmış bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz. Aday ve seçmenlerimizin hakkını tüm gücümüzle savunacağız." dedi.

Şii "Direniş Grubu" adlı yapı da seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurdu.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi oldu. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takadddüm Partisi ikinci, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü parti konumuna yerleşti.

Kürt partiler ise Meclise 61 vekil gönderdi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 32, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 15, Yeni Nesil Hareketi 9, Kürdistan İslami Parti 4 ve Adalet Partisi de 1 sandalye elde etti.

AA