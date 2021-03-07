Papa Franciscus, Erbil'de Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine katıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Erbil kentindeki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Irak temaslarının üçüncü gününde sabah saatlerinde geldiği Erbil'den Musul'a geçerek kent merkezinde ve Karakuş ilçesinde düzenlenen ayinlere katılan Papa, öğleden sonra Erbil'e geri döndü.

Papa, Erbil'de Hristiyanların yoğun olduğu Aynkava Mahallesi'nde cadde boyunca toplanan kalabalığı selamladıktan sonra Franso Hariri Stadyumu'na geçti.7

Yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı stadyumda, buluşma törenine gelenleri selamlayan Papa için ilahiler seslendirildi.

Stadyumdaki törene Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis'in yanı sıra bölgedeki diplomatik misyonlar, dini ve hükümet yetkilileri de katıldı.

Ayinde konuşan Papa, Irak'ta savaş ve şiddetin birçok kişi üzerinde etki yarattığına dikkati çekerek, Hıristiyanları kardeşlik, hizmet ve merhamet içinde yaşamaya çağırdı.

Irak'ın yeniden inşasına destek olan yerel kilise ve vakıflara teşekkürlerini ileten Katolik lider, intikam alma isteğinin şiddet sarmalına sürüklenmeye neden olduğuna işaret etti.

Akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreninin ardından Roma'ya dönecek.

AA