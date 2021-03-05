Papa Franciscus ile Irak Cumhurbaşkanı görüşüyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Bağdat’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Papa’yı düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Salih ve Papa’nın baş başa görüşmesi başladı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Plana göre Franciscus, burada ülkedeki siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. 16 ay sonra ilk dış gezisini yapan Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olarak kabul ediliyor.

AA