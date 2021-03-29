Peşmergeye roketli saldırı
Irak'ın Kerkük şehrinin Altunköprü kasabasına yakın bir yerde konuşlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine roketli saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Irak 29.03.2021, 23:28
Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Nuri Heme Ali, Erbil merkezli Rudaw televizyonuna açıklama yaptı.
Kerkük sınırında Altunköprü kasabası yakınındaki 5. Peşmerge Cephesine 3 roketle saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Ali, saldırı sonucu can ya da mal kaybı yaşanmadığını söyledi.
Ali, roketlerin hangi yönden ateşlendiğinin henüz bilinmediğini ancak olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını belirtti.
Kaynak: AA
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