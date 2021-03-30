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Peşmergeye saldırıda kullanılan roket rampaları bulundu

Kerkük yakınlarında dün Peşmerge'ye düzenlenen roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampalarının bulunduğu bildirildi.

Irak 30.03.2021, 19:46
Peşmergeye saldırıda kullanılan roket rampaları bulundu

Bölgede yapılan operasyonda saldırıda kullanılan roket rampaları bulundu.

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusu ve federal polis gücünün bölgede operasyon yaptığı belirtildi.

Operasyon sırasında roket rampalarına ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasının kuzeyindeki Nebiava bölgesinde 6 adet roket fırlatma rampası bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan incelemelerde söz konusu rampaların Peşmerge güçlerine düzenlenen dünkü roket saldırısında kullanıldığının belirlendiği aktarıldı.

Kerkük sınırında Altunköprü kasabası yakınındaki 5. Peşmerge Cephesine dün akşam saatlerinde 3 roketle saldırı düzenlendiği, olayda can ya da mal kaybının olmadığı bildirilmişti.

Roket saldırısının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA
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