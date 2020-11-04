IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizayi: PKK bölgedeki siviller için büyük bir baş ağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırısının tüm taraflarca kınanması gerektiğini belirterek, "(PKK) Bölgedeki siviller için büyük bir baş ağrısı, zarar ve ziyandır." dedi.

Dizayi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu’nda, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için açılan taziye defterini doldurup, başsağlığı dileğinde bulundu.

Taziye ziyaretinin ardından AA muhabirine konuşan Dizayi, terör örgütü PKK'nın Duhok kentinde Peşmerge güçlerine yönelik saldırısı ile Erbil-Bağdat arasında 9 Ekim'de imzalanan ve PKK'nın Sincar’daki varlığını sonlandırmayı öngören anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK'nın IKBY'nin resmi gücü olan Peşmerge'ye yönelik çok çirkin ve haksız bir saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Dizayi, bu saldırının tüm taraflarca lanetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dizayi, PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırısının yayılmasının önüne geçilmesi gerektiğine işaret ederek, "O bölgelerin korunması görevi asıl olarak resmi bir güç olan Peşmerge'ye aittir." diye konuştu.

IKBY'nin Irak Anayasası'nda tanındığını hatırlatan Dizayi, "PKK'nın o bölgelerde olmasının bir bahanesi yoktur. (PKK'nın oradaki varlığı) Bölgedeki siviller için büyük bir baş ağrısı, zarar ve ziyandır." ifadesini kullandı.

"Gayriresmi bir gücün, insanların evine dönmesine engel olması kabul edilemez"

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı öngören anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Dizayi, "Kamplardaki 100 binlerce iç göçmenin bölgelerine dönmesi, bölge güvenlik ve ortak çıkarları için resmi muhataplar olan Bağdat ve Erbil'in yaptığı iyi bir anlaşmadır." dedi.

Dizayi, "Gayriresmi bir gücün (PKK) insanların evine dönmesine engel olması kabul edilir bir durum değildir." diyerek, söz konusu güçlerin bölgedeki varlığını biterecek bir zeminin sağlanmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Sefin Dizayi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkın evine dönmesi ve ekonomik altyapılarını yeniden inşa etmeleri de uluslararası destekle mümkündür. Eğer anlaşma projesi hayata geçirilirse, oradaki halk için büyük bir iş fırsatı doğacaktır. Bu yüzden Erbil ve Bağdat'ın üzerinde mutabık kaldığı anlaşma hayata geçirilmelidir."

IKBY, PKK'nın Peşmerge'yi hedef alan saldırısına tepki göstermişti

IKBY, Duhok’un Amedi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının 1 Peşmergeyi öldürdüğü ve 3 Peşmergeyi yaraladığı saldırıyı sert şekilde kınayarak, söz konusu saldırıyı "kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelemişti.

IKBY Bakanlar Kurulu, terör örgütü PKK'nın Peşmerge güçlerine yönelik saldırısını kınayan açıklama yayınlamıştı.

Peşmerge'ye yönelik saldırıların tüm IKBY halkına karşı yapıldığı belirtilen açıklamada, hükümetin bu saldırıları "kırmızı çizginin aşılması" olarak gördüğü vurgulanmıştı.

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının bir Peşmerge'yi öldürdüğü bildirilmişti.

PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Kasım’da yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 18:28