'PKK’nın kaçırdığı Yezidi genç sayısı DEAŞ’ın kaçırdıklarından fazla'

Kaçak, yerel basına yaptığı açıklamada, “PKK, Sincar’dan ve Suriye’deki Hol Kamp’ından erkek ve kadın genç Yezidileri kaçırdı. Bunlar, Kandil gibi yerlere götürüldü.” dedi.