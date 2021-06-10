PKK Duhok'ta bir vatandaşın evini yaktı
PKK'lı teröristler zorla girmek istedikleri Duhoklu bir vatandaşın evini ateşe verdi.
Irak 10.06.2021, 21:17
Yerel medyada yer alan haberlere göre, terör örgütü mensupları Duhok'un Akre ilçesinin Mimber köyünde bir vatandaşın evine zorla girmek istedi.
PKK'lı teröristlerin evinde kalmasına izin vermeyen kişinin güvenlik nedeniyle yakınlarının evine geçtiği, sabah saatlerinde söz konusu eve geri gelen PKK mensuplarının ise evi ateşe verdiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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