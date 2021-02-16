Erbil Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı

Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, düzenlediği basın toplantısında, havalimanına yönelik roket saldırılarının hemen ardından yolcuların güvenliği için dün gece yerel saatle 22.00 itibarıyla tüm uçuşları askıya aldıklarını söyledi.
Hoşyar, 14 saat ara verilen uçak seferlerinin saat 12.00'de normale döndüğünü, havalimanının yeniden uçuş trafiğine açıldığını ifade etti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı ve kentine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
AA