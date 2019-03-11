Ruhani: Irak ile tarihi ve bölgesel ilişkilerden vazgeçemeyiz

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesinde terör tehdidinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını belirterek, İran ve bölge ülkelerini iş birliğine çağırdı.

Berhem Salih, resmi ziyaret için Bağdat'a gelen İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider, basına kapalı görüşme sonrasında kameraların karşısına geçti.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadelede Irak'a desteğinden dolayı İran'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Salih, "Irak'ta DEAŞ'a karşı elde edilen zafer büyük ve önemlidir, ancak bu zafer henüz tamamlanmış değil. Terörün sapkın fikirleri ve aşırıcılıktan da kurtulmak lazım. Bunun için daha fazla bölgesel iş birliğine ihtiyaç var. Terörün bölgemizde ve ülkemizde yeniden ortaya çıkmaması için İran ve diğer ülkelerle ortak mücadele ve iş birliği gerekiyor." dedi.

Terör örgütleriyle mücadelede Bağdat'ın bölge ülkelerinin buluşma noktası olabileceğini belirten Salih, "Irak, tarihi ve önemli dönüşüm süreci yaşıyor. Ülkemiz, sahamızda gerçekleşen bölgesel ve uluslararası çekişme ve çatışmalardan çok çekti. Bölge ülkeleri Irak'ın istikrarının önemi ve bunun desteklenmesini idrak ediyor. Bundan dolayı da ümitvarım. Irak, İran ve Türkiye'nin yanı sıra Arap ülkelerinin komşusu olduğu için şanslı bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani ile ekonomi, enerji ve ulaştırma alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesini de ele aldıklarını ifade eden Salih, çeşitli konularda mutabakat sağladıklarını ve bunların bugün duyurulacağını aktardı.

- "İlişkilerden vazgeçemeyiz"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de iki ülke arasında köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Irak, bizim ikinci vatanımızdır. Irak ile ikili ilişkilerimiz binlerce yıla dayanıyor. Bu tarihi ve bölgesel ilişkilerden vazgeçemeyiz. Bunları güçlendirmemiz lazım." dedi.

Salih ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Ruhani, "Tüm alanlarda ortak iş birliği potansiyelimiz mevcut. Bunlar, siyasi, ticari, yatırım, ortak sanayi bölgesi, turizm, türbe ziyaretleri, petrol, elektrik, doğal gaz, bankacılık, ulaşım, bölgesel ve uluslararası konulardır." diye konuştu.

DEAŞ'la mücadelesinde Irak'ın yanında yer aldıklarını hatırlatan Ruhani, "Irak halkı ve ordusunun zor günlerinde yanında durduk bundan da onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Ruhani, şunları kaydetti:

"Irak'ın güvenliği, istikrarı ve demokrasisi bizim için önemlidir. Irak'ın güvenliği bölgenin güvenliği ve istikrarı demek. Irak'ın yanında durmak istiyoruz. Bunu da başka ülkeleri karşımıza alarak yapmak istemiyoruz. Irak, bölge ülkelerinin yakınlaşması rolünü üstlenecek potansiyele sahip."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 3 günlük resmi ziyaret için bugün Bağdat'a geldi. Ruhani'yi Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim karşıladı. İran devlet medyasına göre Ruhani, Cumhurbaşkanı olarak Irak'a ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

Ruhani, Iraklı mevkidaşıyla görüşmesinden önce Bağdat'ta Şiilerin İmamı Musa el-Kazım ve Muhammed el-Cevad'ın türbesini ziyaret etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in daveti üzerine Bağdat'a gelen Ruhani'nin temasları kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani ve diğer birçok siyasi, dini şahsiyetle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 17:10