Saddam'ın kızından Iraklılara çağrı

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin, babasının idamının 12. yılında yayımladığı mesajda, "Birleşik Irak'ın kurulması için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Raghad Hüseyin, babası Saddam'ın yönetimden devrilmesinden sonra ülkede huzurun kalmadığını, bölündüğünü ve aşırılıkçı gruplar tarafından dini istismar hareketlerinin oluştuğunu söyledi.

Saddam'ın kızı gelecekte gelişmiş, özgür ve birlik içinde yaşayacakları bir Irak'ı hep birlikte inşa edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 17:07