Sadr'dan ABD ve İran'a uyarı

Irak'ta Pazar günü gerçekleşen seçimlerde ipi göğüsleyen Sadr Grubu'nun lideri Mukteda Sadr, hükümet kurma çalışmalarına dış müdahalelerle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Sadr'ın bu mesajının ABD ve İran'a yönelik olduğu ifade ediliyor.

ABD ve İran'ın 2003'te Irak'ın işgalinden bu yana Irak'taki seçimlere ve hükümet kurma çalışmalarına doğrudan müdahil olduğu biliniyor. Bu konuda son dönemlerde ABD'nin etkisinin zayıfladığı ama İran'ın etkisinin gücünün devam ettiği gözlemleniyor.

ABD ve İran'ın farklı gerekçelerle geçmişten bu yana Sadr Grubu'nun mecliste fazla güçlenmesini istemediği tahmin ediliyor. ABD, Sadr Grubu'nun ABD karşıtı söyleminden ve 2004-2007 döneminde ABD ile savaşmasının etkilerinden rahatsızken İran ve Sadr Grubu arasındaki anlaşmazlıklar 1990'lı yıllara, bu grubun dini lideri Muhammed Sadık es Sadr'ın İran ve İran destekli Iraklı Şii gruplarla düşmanlığına dayanıyor.

Sadr Grubu'nun meclisin açık ara farkla en büyük grubu olmasının ABD ve İran açısından Irak'ta diledikleri hükümeti kurdurma çalışmalarını zorlaştıracağı tahmin ediliyor.

Mukteda Sadr'ın konuşmasında Irak'taki büyükelçiliklerin korunacağını vurgulaması da dikkat çekti. Son dönemde ABD'nin Irak'taki askeri varlığına ve diplomatik misyonlarına saldırılar Sadr Grubu'ndan değil rakipleri İran destekli Fetih İttifakı'nın askeri unsurlarından geliyor.

Yine Mukteda Sadr konuşmasında Irak'ta devlet dışında silahlı unsur bulunmamasına çalışacaklarını belirterek Haşdi Şabi'nin feshedilmesi mesajı verdi.

Kaynak: Mepa News