Sadr'dan Lübnan'a gizemli ziyaret

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Sadr'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şii lider sürpriz şekilde ikamet ettiği Necef'ten ayrılarak Lübnan'a gitti.

Kaynak, Irak genel seçimlerinin galibi Sadr'ın, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaretin amacı hakkında ise bilgi vermedi. Kaynak, ayrıca Sadr'ın ailesinin Lübnan'da ikamet ettiğini de söyledi.

Ülkedeki göstericiler, Sadr'a "yaşananlara müdahale ederek taleplerinin yerine getirilmesi için hükümete baskı yapması" çağrısında bulunuyor.

İran yanlısı milislerden göstericilere işkence iddiası

Öte yandan, Irak'ta İran yanlısı bazı Şii milis grupların, ülkenin güneyinde yüzlerce göstericiyi kaçırdığı ve işkence yaptığı iddia ediliyor. Bu grupların zaman zaman ordu güçleriyle birlikte göstericilere ateş açtığı da ileri sürülüyor.

Sosyal medyada, sivil giyimli silahlı kişilerin güneydeki göstericileri alıkoyduğu yönündeki görüntüler yayınlanırken, başka bir görüntüde de Musenna vilayetinde orduya bağlı zırhlı aracın göstericilerin üzerine sürüldüğü görülüyor.