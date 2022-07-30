Sadr destekçileri Bağdat'ta Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor

Sadr destekçileri sabah erken saatlerde Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda toplandı. Grup, Yeşil Bölge’yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı.

Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani’yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran’a karşı sloganlar atmıştı.