Sadr, Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 1 milyon imza çağrısı yaptı
Irak'ta Sadr'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 1 milyon imza toplanarak İsveç Büyükelçiliğine iletilmesi çağrısı yaptı.
Irak 23.01.2023, 00:21
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yazılı açıklamasında, cuma namazında imamların İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını "sert bir şekilde" kınamasını ve kentin merkezine Kur'an-ı Kerim anıtı dikilmesini talep etti.
1 milyon imza toplanarak üst düzey bir heyetle İsveç Büyükelçiliğine iletilmesini isteyen Sadr, İsveç hükümetinin 24 saat içerisinde bu eylemi gerçekleştirenleri cezalandırması durumunda bu adımlara gerek kalmayacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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