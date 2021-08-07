Salgın Irak'ta 59 kişiyi daha hayattan kopardı
Son 24 saatte 7 bin 973 kişiye teşhis konulan ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 704 bin 363'e, toplam vefat sayısı ise 19 bin 146'ya çıktı.
Irak 07.08.2021, 18:08
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 59 kişi daha yaşamını yitirdi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 59 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 973 kişi enfekte oldu, 9 bin 112 kişi ise iyileşti.
Virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 19 bin 146'ya, vaka sayısı 1 milyon 704 bin 363'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 520 bin oldu.
Dün 11 binin üzerinde vaka kaydedilen Irak'ta, enfekte kişi sayısı 10 binin altına düştü.
AA
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