Şattu'l Arab'daki kirlilik kritik seviyede

Basra Vali Yardımcısı Zargam el-Acudi, düzenlediği basın toplantısında, detaylı laboratuvar incelemelerinin ardından Şattu'l Arab'daki suyun çeşitli sebeplerden dolayı kirlendiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Acudi, suda farklı bakteriler, gübre, böcek zehri, kimyasallar, sanayi ve petrol karışımı maddelere rastlandığını dile getirerek, temizlenmesinin kolay olmadığını söyledi.

Suyun tüketilmesi halinde ciddi zararlar verebileceğine işaret eden Acudi, özellikle sudaki kadmiyum, kurşun ve sülfat maddelerinin oranının yüksek olduğunu kaydetti.

Irak meclisi bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonunun Basra Ofisi, 20 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, vilayette içme suyunda görülen kirlenmeden dolayı zehirlenen vatandaşların sayısının 114 bine ulaştığını belirtmişti.

Kaynak: AA

