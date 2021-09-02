Seneler sonra zorunlu askerlik geri geliyor
Irak'ta 2003 yılında kaldırılan zorunlu askerlik uygulaması üzerinden geçen 18 sene sonra yeniden yasalaşmak üzere Meclis'e gönderildi.
Irak 02.09.2021, 20:41
Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.
Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.
ABD’nin 2003’teki işgaliyle Irak’ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
21
az bulutlu
Günün Anketi Tümü