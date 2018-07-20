Şiddet yorgunu Irak'ta internet de gitti

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Irak'ta kamu hizmetlerindeki aksamalar, işsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle güney bölgelerinde başlayan kitlesel gösterilere karşı Bağdat yönetimi, çareyi göstericilerin organize olmakta kullandığı internete erişim yasağı getirmekte buldu.

Sosyal hayatın canlı olmadığı, terör saldırılarının bitmek bilmediği, şiddet yorgunu Irak'ta geleceğinden ümitsiz vatandaşlar, interneti dış dünyayla bağlantı kurmak için tek teselli kaynağı görüyor.

Halkın yanı sıra bankacılık sektörü, hava yolu şirketleri ve internet servisi veren GSM firmalarını ciddi etkileyen internet kesintilerinin faturasının günlük 40 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Irak, elektrik istasyonlarını çalıştırıp halka hizmet sunması için yardımı Kuveyt'ten alacak.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Müderris, yaptığı yazılı açıklamada, Kuveyt Kralı Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın verdiği talimat doğrultusunda, Kuveyt Petrol Bakanlığı'nın Irak Elektrik Bakanlığı'na çalışmayan ve çalışmakta olan elektrik istasyonlarının hizmet vermesi için benzin katkısı sunacak.

Iraklı bir heyetin, Suudi Arabistan'a giderek yardım alacağı ifade edilse de, bilinmeyen nedenlerden dolayı bu ziyaretin gerçekleşmediği öğrenildi.

Başlayan gösteriler



Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Muderris, 6 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.



İran yönetimi, her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.



Elektrik kesintisinden iki gün sonra, 8 Temmuz'da, ülkenin tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük kısmını tedarik eden Basra vilayetinde gösteriler patlak verdi. Ancak gösteriler, emniyet güçlerinin protestocuların üzerine ateş açmasıyla geçici bir süreliğine bastırıldı. Basra halkı o gün, vilayette faaliyet gösteren petrol şirketlerinin önünde toplanarak, burada yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini ve iş fırsatı oluşturulmasını talep etti.



Gösteriler yer yer devam ederken, 13 Temmuz'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, kendi ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji sevkiyatını durdurduklarını söylemişti.



Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 15:45