Şii ve Sünni liderler Sadr'ın evinde görüştü

Irak’ta seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Necef’teki evinde Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Sünni Egemenlik Koalisyonu lideri Hamis Hançer ile yeni hükümetin kurulmasını ele aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şii lider Amiri ile Sünni iki lider Halbusi ve Hançer, Sadr’ı Necef’e bağlı Hannana’daki evinde ziyaret ederek, yeni hükümetin kurulması meselesini değerlendirdi.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Meclis'in Sünni Bloku olan Egemenlik Koalisyonu lideri Hançer, şu ifadelere yer verdi:

“Anayasal hakların tamamlanması ve engellerin aşılması için ulusal diyaloğun önemine her zaman vurgu yapıyoruz. Irak’ın istikrar ve uzlaşıya ihtiyacı var. Seyyid Sadr’a girişimi (toplantı) için teşekkür ediyoruz. Görüşmedeki hava pozitifti ve bunun, ülkeyi güvenli limana çıkaracak güçlü hükümetin kurulmasına vesile olacağından umutluyuz.”

Hançer’in ardından bir açıklama da Sadr’dan geldi. Şii lider, el yazısıyla yayımladığı mesajında, “Ne batılı ne doğulu; ulusal çoğunluk hükümeti” dedi.

Sadr ve Maliki görüşmesi sonrası gözler Başbakan adayında

Sadr, iki gün önce siyasi hasmı olarak bilinen eski Başbakanlardan ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki’yi telefonla arayarak ülkedeki siyasi tıkanıklığı ve diğer görüşmeleri değerlendirmişti. Birbirine mesafeli iki Şii lider arasında yapılan görüşme uzun yıllar sonra ilk temas niteliğindeydi. Bu görüşmede Sadr’ın akrabası olan ve şu an Irak’ın İngiltere Büyükelçiliği görevini yürüten Cafer es-Sadr’ı Başbakan adayı göstermek istediği mesajını Maliki’ye aktardığı kaydedildi.

Sadr ve Maliki görüşmesi sonrası İran’a yakın Şii Koordinasyon Çerçevesi üyeleri dün Maliki’nin liderliğinde toplanmıştı. Toplantı sonrası Maliki Sadr’ı arayarak toplantıda masaya yatırılan konuları aktarmıştı. Maliki’nin ayrıca İran’a yakın Şii cephenin Başbakan adayı gösterilirse eğer Cafer Sadr’a “hayır” demeyeceklerini Mukteda Sadr’a ilettiği belirtildi. Bu yaşananların ardından mevcut Başbakan Mustafa Kazımi de “veda” niteliğinde olan bir açıklama yayınladı. Bu açıklama da Kazımi’nin, ikinci dönem Başbakanlık yarışının dışına çıkarıldığı yorumlarına neden oldu.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan seçimler sonrası yeni Meclis kurulsa da, Şii-Şii anlaşmazlığı yüzünden yeni hükümet henüz kurulmadı.