Sincarlılar PKK varlığı nedeniyle göçmen kamplarına dönüyor

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesi Kaymakamı Mahma Halil, terör örgütü PKK ve Haşdi Şabigüçlerinin Sincar'daki varlığı nedeniyle her gün çok sayıda sivilin ilçeyi terk ederek Duhok'taki göçmen kamplarına döndüğünü söyledi.

Kaymakam Halil, Sincar'da varlık gösteren terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi güçlerinin ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

"Sincar'da tersine göç başladı"

Sincar'da tersine göçün başladığına dikkati çeken Halil, "PKK ve Haşdi Şabi'nin varlığı nedeniyle Sincar'da durum kötüden daha kötüye gidiyor. Sincar sakinleri yeniden Duhok kentindeki kamplara yerleşiyor." dedi.

Halil, terör örgütü ve Haşdi Şabi güçlerinin etkinliğinin ilçede kaosa neden olduğunu vurgulayarak, "Siviller daha iyi bir yaşam için Sincar'a döndüler ancak PKK ve Haşdi Şabi'nin ilçede kalmaya devam etmesi nedeniyle hayatları olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

Peşmerge güçlerinin Irak ordusuyla iş birliği halinde ilçeye dönmesinin Sincar'da tansiyonu düşüreceği değerlendirmesinde bulunan Halil, PKK ve Haşdi Şabi'nin ilçeyi terk etmesinin de Sincar'a istikrarın gelmesi için en iyi seçenek olduğunu kaydetti.

Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo da PKK'nın ilçede sivillerden haraç alıp halkın malını mülkünü gasbettiğini kastederek, "Sincar'da halkın mal ve mülküyle ticaret yapmak gelenek haline geldi." ifadesini kullandı.

Sincar'daki güç dengesi

Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığına bağlı Ezidi Peşmergeler ve terör örgütü PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin de 16 Ekim 2017'ye kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

Kaynak: AA