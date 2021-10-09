Sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu

Irak makamları, yarın düzenlenecek erken genel seçimlerden dolayı bugünden itibaren tüm sınırlarını kapatacağını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm hava yolu şirketlerine ve yolculara Bağdat, Necef, Basra, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisinin iletildiği belirtildi.

Bugün 15.00'ten itibaren durdurulan uçuşların 11 Ekim Pazartesi sabah 06.00'da yeniden başlayacağı kaydedildi.

Öte yandan seçim güvenliğinden sorumlu kurumdan yapılan açıklamada da güvenlik uygulamaları çerçevesinde kara ve deniz sınırlarının da giriş çıkışlara kapatılacağı, ayrıca vilayetler arası yolculuğun da yasaklanacağı ifade edildi.

Irak’ta Ekim 2019’da uzun yıllardır süren "olumsuzluklar ve kötü düzene" karşı patlak veren geniş halk protestoları sonrası Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak İstihbarat Servisi Başkanı Mustafa el-Kazımi liderliğinde kurulan hükümet ise göstericilerin talepleri doğrultusunda erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılması kararını almıştı.

AA