Stratejik komutanlık lağvedilebilir

Irak'ta Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, ABD öncülüğünde 2006 yılında oluşturulan ve doğrudan başbakanlığa bağlı olan "Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı"nın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle lağvedilmesini talep etti.

Irak medyasına düşen haberlere göre, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın lağvedilmesine ilişkin resmi talep yazısı 50'den fazla milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'ye götürüldü.

Fetih Koalisyonu Milletvekili Felah Gazali tarafından sunulan talepte, söz konusu komutanlığın meclisin onayı alınmadan dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki tarafından kurulduğu, anayasaya aykırı olduğu ve bu nedenle lağvedilmesi gerektiği belirtildi.

BEDİR TUGAYLARI "KOMUTANLIĞI" İSTEMİYOR

Bedir Tugayları Komutanı ve Fetih Koalisyonu Başkanı Amiri, ülkede İran'a yakın duran önemli etkin siyasi ve askeri şahsiyetler arasında bulunuyor.

Irak'ta 2005'ten sonra patlak veren iç savaşın ardından olayların önüne geçilmesi için ABD'nin talebi üzerine, eğitim ve donanımı içişleri ile savunma bakanlığı tarafından yapılan ancak talimatlarını direkt başbakandan alan komutanlıklar oluşturulmuştu.

Komutanlıklar ilk önce tehlikenin yüksek görüldüğü Bağdat, Enbar ve Musul vilayetlerinde, ardından merkezi hükümetin kontrolündeki hemen hemen tüm vilayetlerde yer almıştı.

Söz konusu komutanlıkların kurulması Maliki ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında ciddi sürtüşmelere neden olmuş, iki tarafı özellikle "tartışmalı bölgeler" arasında yer alan Kerkük'te askeri olarak karşı karşıya gelmişlerdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net