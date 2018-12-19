Suriye uçağına Irak cumhurbaşkanı da binecek

Iraklı diplomatik bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Irak Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde Şam'a resmi ziyarette bulunacak" dedi.

Ayrıca Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin Irak Ulaştırma Bakanı Abdullah Luaybi ile görüşerek iki ülke arasındaki Kaim Abu Kemal sınır kapısının açılma olasılığını değerlendirdiği bildirildi.

Geçtiğimiz ekim ayında Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Şam'ı ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, Suriye'de savaş başladığı günden bu ülkeyi ziyaret eden ilk Arap lideriydi. Beşir, geçtiğimiz Pazar günü Şam'ı ziyaret etmişti.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2018, 13:31