Terör örgütü DEAŞ'tan Irak'ta yüksek gerilim hattına saldırı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının kentin güneyindeki Molla Abdullah köyü yakınında yüksek gerilim hattına saldırı düzenlediğini söyledi.

Nuri, teröristlerin kentin büyük bir bölümüne ve Salahaddin kentindeki bazı petrol sahalarına elektrik sağlayan 90 numaralı yüksek gerilim hattının altına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini dile getirdi.

Saldırı nedeniyle Kerkük'e bağlı Kuvaza Arap ve Envar Asi köyü ve Salahaddin kentindeki Uceyil petrol sahasındaki tesislerde elektrik kesintileri olduğunu aktaran Nuri, hasar gören gerilim hattının onarımı için Kerkük Elektrik Müdürlüğünce bölgeye ekip gönderildiğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.