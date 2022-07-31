Terör örgütü PKK 16 medya çalışanını alıkoydu
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde 16 yerel medya çalışanını alıkoyduğu belirtildi.
Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan (SNHR) yapılan açıklamaya göre, SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Rakka ilinde 30 Temmuz'da 16 yerel medya çalışanını alıkoydu.
Basın çalışanlarının korunması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, örgütün "casusluk" suçlamasını öne sürerek alıkoyduğu yerel medya çalışanlarının derhal serbest bırakılması istendi.
Medya mensuplarının YPG/PKK'lı teröristler tarafından alıkonulmasını kınayan ağ, örgütün işgalinde tuttuğu bölgelerde basın özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attığına vurgu yaptı.
YPG/PKK'lı teröristler, Kamışlı ilçe merkezinde Şubat 2022'de, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) yakınlığıyla bilinen ve Erbil merkezli "ARK News" sitesi muhabiri Sabri Fahri ile "Yekiti Media" çalışanı Baver Molla Ahmet'i evlerine baskın yaparak kaçırmıştı.