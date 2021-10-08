banner39

Trafik kazası: 2 polis öldü, 39 polis yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaşamını yitirirken 39 polis ise yaralandı.

Irak 08.10.2021, 20:26
Trafik kazası: 2 polis öldü, 39 polis yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde bir yük tırının Irak federal polis gücüne ait 3 minibüse çarpması sonucu 2 polisin yaşamını yitirdiği, 39'unun da yaralandığı bildirildi.

Kerkük Trafik Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinin Raşad nahiyesi yakınlarındaki anayolda bir tır ile Irak federal polis gücüne ait 3 minibüsün çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve tırın karşıdan gelen peş peşe 3 minibüse çapması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği ve 39 polisin yaralandığı ifade edildi.

Kazadan sonra olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
banner53
#ırak #Kerkük #trafik kazası
Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?