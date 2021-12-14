Türkiye'den Musul'da büyük iyilik hareketi

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, kent merkezinde yetim kız öğrencilerin eğitim gördüğü El-Kadis Abdulahad Kız İlkokulunu ziyaret etti.

Küçüksakallı'yı "Hoş geldiniz" mesajlarıyla karşılayan çocuklar, müzik eşliğinde küçük bir dans gösterisi sundu.

Başkonsolos Küçüksakallı, bir süre sohbet ettiği öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çanta dağıttı.

Okul Müdür Yardımcısı İnas Hişam, yardımlarından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza selamlarımızı iletin, başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.