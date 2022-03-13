Türkmen Bakan Maruf, Erbil'deki füze saldırılarını kınadı

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine gönderdiği yazılı mesajında, "Dün gece geç saatlerde Erbil'e yapılan füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu bir terör saldırısıdır. Yapılan bu saldırının terörden ziyade siyasi bir amacı bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

"Bu saldırıların tekrarlanmasının amacı, bölgede siyasi istikrarı hedef almaktır. Erbil'in istikrarı, hem Irak hem de bölge için çok önemlidir." diyen Maruf, saldırıda yaralanan vatandaşlar için acil şifa dileğinde bulundu.

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı, bir vatandaşın ise hafif şekilde yaralandığı ifade edilmişti.