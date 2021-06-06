Türkmen Bakan Maruf: PKK, bölgenin istikrarını hedef aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, terör örgütü PKK'nın Duhok'ta Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Türkmen Bakan Maruf, PKK'nın Peşmerge'yi hedef alan saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Maruf açıklamasında, "Duhok'un sınır bölgesinde PKK'nın Peşmerge güçlerine yapmış olduğu saldırıyı kınıyoruz. Bir kez daha PKK unsurları, yaptıkları eylemlerle bölgenin istikrarını hedef aldı. Saldırıda şehit düşen Peşmergelere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.