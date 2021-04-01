Türkmen bölgeleri için 6 milyon dolar ayrıldı

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Meclis'te onaylanan yeni mali bütçeye ilişkişn açıklamalarda bulundu.

Türkmen bölgelerinin kalkınması için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Salihi, “Irak 2021 bütçesinden 10 milyar dinarın (yaklaşık 6 milyon dolar) Türkmen bölgelerinin imar ve kalkındırılması için ayrılmasını sağladık.” dedi.

“Irak’ta Türkmenlerin yaşadığı bölge olan 'Türkmeneli' ismini de bütçede resmi olarak tescillendirdik” diyen Salihi, “Türkmeneli, Orta Doğu bölgesinin parlayan yıldızı olacak.” ifadesini kullandı.

Irak Meclisi, Bağdat-Erbil arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesini dün onaylamıştı.