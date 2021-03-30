Türkmen Cephesi Irak'ın bütünlüğünü istiyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, yönetimde yapılan değişiklikten sonra da Irak Türkmen Cephesi olarak ülkedeki Türkmenlerin yasal halklarını elde etme ve ülkenin toprak bütünlüğünü savunma prensibinden taviz vermeyeceğini söyledi.​​​​​​

AA muhabirine açıklamada bulunan Turan, "Türkmenler Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmaktan taviz vermeyecek." ifadesini kullandı.

Turan, ITC'nin Irak'ta Türkmenlerin siyasi ve yasal haklarını elde etmek esası üzerinde kurulduğunu da hatırlattı.

Ülkedeki müteakip hükümetlerin Türkmenleri siyasi ve yasal anlamda göz ardı etmeye çalıştığını kaydeden Turan, "Ülkenin üçüncü esasi unsuru olan Türkmenlere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

'Birliğimizi güçlendireceğiz'

Turan, Türkmenlerin Irak'ta daha güçlü olması için ITC'nin yeni dönemde daha toparlayıcı ve kucaklayıcı olacağını vurgulayarak, "Türkmenler tüm alanlarda güçlü olmalı. Irak'ta söz sahibi olmamız için tüm Türkmen kurum, kuruluş, parti ve derneklere kucak açarak birliğimizi güçlendireceğiz. '' ifadesini kullandı.

Irak siyaseti ve devlet makamlarında Türkmenlerin yeterli şekilde temsil edilmediklerini anımsatan Turan, ciddi adımlar atarak gerek Bağdat gerek Erbil'de Türkmenlerin hak ettikleri yerlerde temsil edilmelerini sağlayacaklarını anlattı.

Irak'ın bölünmesi tehlikesi

Turan, ülkenin bölünmesine karşı çıkan ve toprak bütünlüğünü en çok savunan Türkmenlerin mezhepsel anlamda bölünmeye maruz kaldıklarını belirterek, "Telafer'de Türkmenler arasında (Şii-Sünni) kardeş çatışması başlattılar ama başaramadılar." dedi.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları bölgelerin terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirilmesinin de bir oyun olduğunu aktaran Turan, bölgelerini terk etmek zorunda kalan binlerce Türkmen'in yurt içi ve dışında hala göçmen durumunda olduğuna dikkati çekti.

ITC Yürütme Kurulu'nun Kerkük'te dün yaptığı toplantıda alınan karara göre, parti yönetiminde görev değişikliğine gidilmişti.

Buna göre, 2011 yılından itibaren Erşat Salihi'nin yürüttüğü ITC Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hasan Turan getirilmişti.

Hasan Turan kimdir?

1962 yılında Kerkük'te doğan Hasan Turan, Musul Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

Turan, 2003’te Türkmen Adalet Partisi'nde çalışmalarına devam etti, 2005’te ise Kerkük İl Meclisi Üyeliğine getirildi.

2011'de Kerkük İl Meclisi Başkanlığına seçilen Turan, 2014'te Irak Meclisinde milletvekili oldu.

Turan, 2018'den itibaren ITC Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.