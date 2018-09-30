Türkmen vekilden seçimlere katılım çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimlerinde, sandıkların kapanmasına az süre kala Türkmenlere katılım çağrısında bulunuldu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, basına yaptığı açıklamada, "Diğer seçimlere göre şu ana kadar düşük bir katılım var. Bu da gösteriyor ki iktidar partisi aktif bir şekilde buradaki insanlara hizmet vermedi. Türkmenlerin hem Erbil'de hem de Süleymaniye'nin Kifri ilçesinde büyük bir katılımı var." ifadelerini kullandı.

Türkmenlere sandıklar kapanmadan oy verme çağrısında bulunan Maruf, bunun demokrasi açısından önemli olduğunu söyledi.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen seçimler Türkmen nüfus için önem arz ediyor. Bölgede Kürt ve Araplarla birlikte yaşayan Türkmenler zaman zaman baskıya uğruyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 17:55