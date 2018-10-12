Türkmenler kabineye talip

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, basına yaptığı açıklamada, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin Bağdat'ta ITC'yi ziyaret ederek, Türkmen toplumunun temsilcileriyle hükümet kurma sürecini görüştüğünü açıkladı.

Ziyareti "tarihi" olarak nitelendiren Salihi, "Türkmenler olarak Abdulmehdi hükümetinde birden fazla bakanlıkla temsil edilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Salihi, Türkmenlerin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerine de talip olduklarını belirtti. Salihi, Türkmenlerin haklarının garanti altına alınması için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Abdulmehdi ile Irak'ın ekonomik ve güvenlik durumunu da değerlendirdiklerini aktaran Erşet Salihi, Bağdat'ta karar alma sürecinde Türkmenlerin de yer alacağından umutlu olduğunu söyledi.

Salihi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü Bağdat ziyaretinin de önemli olduğunu belirterek, Irak'ın güneyi için Türkiye ile su meselesini görüştüklerini hatırlattı.

Irak anayasasına göre, Abdulmehdi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Irak’ta yaklaşık bir milyon civarında Türkmen nüfusun olduğu kaydediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 14:39