Türkmenler Kerkük valiliğine talip

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, basına yaptığı açıklamada, ''Hükümet kurma sürecinde Kerkük üzerinden siyasi pazarlık yapılmasına izin vermeyeceğiz.'' dedi.

Irak'ın Kerkük'teki Türkmen siyasetçilerini, Bağdat'taki hükümet kurma sürecinde siyasi pazarlık malzemesi yapmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Salihi, ''Kerküklülerin iradesini hiçe sayarak hükümet kurmak isteyenler daha önceki siyasi parti ve iktidarlar gibi başarısız olacaklar.'' diye konuştu.

ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan da Kerkük valiliği görevini Türkmenlerin üstlenmesi konusunda Bağdat'a resmi talepte bulunduklarını söyledi. Kerkük valiliği görevinin tek bir etnik gruba ait olmadığının altını çizen Turan, ''Valilik görevi talebimiz Kürt siyasi partilerinin dışında herkes tarafından olumlu karşılandı.'' diye konuştu.