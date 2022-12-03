Türkmenler, Kerkük’ün Bağdat ve Erbil arasında pazarlık konusu yapılmasına karşı çıkıyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, diğer Türkmen siyasi parti liderleri ve Türkmen vekillerle ortak basın toplantısı düzenledi.

Kerkük'ün, merkezi yönetim ya da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlanması yönünde yeniden gündeme getirilen tartışmalara değinen Turan, "140’ncı maddenin Türkmenlerin gıyabında Bağdat ve Erbil arasında gündeme gelmesine karşıyız. Bu madde zaten gündemden düştü ve uygulanması başarısızlığa uğradı. Birleşmiş Milletler (BM) raporunda da bu maddenin uygulanması halinde kentte bileşenler arasında iç savaş çıkacağı uyarısı yapılmıştı." dedi.

Hükümetin siyasi taraflarla Kerkük konulu toplantılarından Türkmen temsilcilerinin uzak tutulduğunu ifade eden Turan, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin çözümünün yapıcı diyalog yoluyla mümkün olacağını kaydetti.

Turan, "Hükümeti kuran siyasi güçler Türkmenlere bakanlık verilmesinden hala imtina ediyor. Milli varlığımızı savunmada gerekirse tırmandırıcı adımlar atabiliriz. Barışçıl gösteriler ve oturma eylemleri bunlara dahil." şeklinde konuştu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi de, Türkmenlerin hem hükümet hem de Diyala, Salahaddin ve Musul gibi vilayetlerdeki yönetimlerden uzak tutulduğunu belirterek, "Hükümet yetkilileri mesajımızı göz ardı ederse, meselemizi uluslararası toplum nezdine taşırız. Gösteri ve oturma eylemleri gibi seçeneklerimiz de her zaman mevcut." ifadelerini kullandı.

Irak Anayasası'nda Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili olan 140. madde üç aşamadan oluşuyor.

Buna göre, önce Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde (Diyala, Musul ve Salahaddin) eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin dönemi ve 2003 sonrası yaşanan demografik değişiklik durumu normalleştirilecek, ardından nüfus sayımı yapılacak ve daha sonra bu bölgelerin merkezi yönetime mi yoksa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) mi bağlanmasına karar verilmesi için referanduma gidilecek. Anayasaya göre tüm bunların Aralık 2007'e kadar gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

O dönem Kerküklü Türkmen, Kürt ve Arap siyasi temsilcilerden oluşturulan komisyon hiçbir sonuca ulaşamamıştı ve söz konusu madde 2007 yıl sonunda yürürlükten kalkmıştı.

Kürt siyasi liderler, özellikle Kerkük'ün statüsünün belirlenmesi için 140. maddenin uygulanması gerektiğini savunurken, Kerküklü Türkmen ve Araplar ise maddenin 2007 sonunda hukuken sona erdiğini dile getiriyordu.

Türkmen ve Araplar, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) gibi Kürt siyasi partilerin, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere ülkenin kuzey kentlerinden bu bölgelerin demografik yapısını değiştirecek ölçüde nüfus kaydırdığını savunuyor.