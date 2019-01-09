Türkmenlerden Kerkük'teki IKBY bayrağına tepki

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük kentindeki parti binalarıyla bazı cadde ve sokaklara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

ITC tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkezi hükümete bağlı olan Kerkük kentinde IKBY bayrağı asılmasının yasal olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Emrivaki siyasetinin Kerkük'te uygulanmaya çalışılması yasalara aykırıdır. Bayrak yargı kararıyla göndere çekilir. Aksi durumda ise kentte barış içinde birlikte yaşayan unsurlar arasında yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açar." ifadelerine yer verildi.

Bu tür gelişmelerin güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinde aksamalara neden olacağına işaret edilen açıklamada, hiçbir siyasi tarafın Kerkük'te bu tür gerginlikleri yaratmaya hakkı olmadığı, Kerkük'ün siyasi hesaplaşmalardan uzak tutulması gerektiği belirtilerek merkezi hükümete derhal gelişmelere müdahale etme çağrısı yapıldı.

Söz konusu gelişmeye ilişkin Irak merkezi hükümetinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, dün gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve 1 yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını tekrar astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara dokunmadı.

Kerkük meselesi ve IKBY bayrağı

Peşmerge güçleri, 16 Haziran 2014'te Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Kerkük'te boşalttığı üslerine konuşlanmaya başlamıştı.

Kerkük'ü fiili olarak 3 yıl boyunca denetimine alan IKBY, Mart 2017'de nevruz kutlamaları sırasında Kerkük Kalesi'nde IKBY bayrağını göndere çekmiş, tüm resmi kurumlara da asılmasını talep etmişti.

Türkmen ve Arapların itirazı üzerine harekete geçen Irak Meclisi de bayrağın göndere çekilmesini reddetmişti.

Bayrağın göndere çekilmesiyle başlayan kriz daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Haziran 2017'de gayrimeşru referanduma gideceklerini ve buna Kerkük'ün de dahil edildiğini duyurmasıyla tırmanmıştı.

Referandum sonrası Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'de düzenledikleri askeri operasyonla Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

Kaynak: AA