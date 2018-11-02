Türkmenler Irak'ta siyasi denklemden dışlanıyor

Türkmenlerin meşru siyasi temsilcisi olarak bilinen Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Türkmenlere kabinede ve siyasi denklemde yer verilmemesiyle ilgili başkent Bağdat'ta değerlendirmelerde bulundu.

Bağdat'taki iktidar çevrelerince Türkmen halkı nezdinde meşruiyeti ve tanınırlığı olmayan, Türkmen davasına uzak kişilere Türkmenler adına hükümette yer verilme çabasının olduğunu ve bundan endişe duyduklarını ifade eden Türkmen lider, "Irak'ta yeni hükümette Türkmenlere yer verilmek istenmiyor. Ancak Bağdat'taki çevreler, Irak'ta yeni hükümette halkımızın tanımadığı ve davamıza uzak kişilerin Türkmenleri temsil etmesini istiyor. Türkmen davası ve halkından uzak, sözde "bağımsız" bazı kişilere hükümette yer vermek istiyorlar." diye konuştu.



Erşet Salihi, "Bu senaryo, 2003 yılında kurulan geçici hükümet konseyinde de Irak Türkmen Cephesi dışlanıp dışarıdan bir kişi getirilerek denendi." diyerek, "Aynı oyun bugün de sahaya konulmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığına da Türkmen partilerinin dışından birinin getirilmesi isteniyor. Bu göreve getirilecek kişi, Türkmen tarihi ve siyasi mücadelesini anlamaz ve Türkmen haklarını savunamazsa bundan bize bir fayda olmaz. Cumhurbaşkanı Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden, Maliye Bakanı Kürdistan Demokrat Partisi'nden ve Başbakan Şiilerdense neden Türkmen partilerden adaylar kabul edilmiyor?" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 11:48