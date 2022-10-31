Yeni Irak Başbakanı Sudanî’den yolsuzluğa karşı ilk adım

Irak'ın yeni Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudanî, bakanlar kurulunun ilk toplantısında tüm üyeleri şaşırtarak bakanlıkların ofis müdürlerinin dışarıdan değil, bakanlık kadrosundan seçilmesi talimatı verdi. Bakanlık ofislerinin müdürlerinin, genellikle etnik kökenlere ve mezheplere göre dağıtılan kotalar çerçevesinde atanan bakanlık çalışanları dışından seçilmesi uygulaması önceki hükümetlerde oldukça yaygındı.



Bakanlar kurulu toplantısında Sudanî, bakanlık kadroları ve çalışanları konusunda acele karar verilmemesi, herkesin belli kriterlere göre değerlendirilmesi çağrısında bulunduğu bakanlarına hitaben, “Müdür seçimi bakanlık içinden olacak. Bakanlık ofisi müdürünün siyasi güçler arasından getirilmesi yasak” ifadelerini kullandı.



Sudanî, ya parti liderini ya da bakanı aday gösteren partiyi temsil ettikleri yahut siyasi partilerin ve siyasi güçlerin çoğunluğunun sahip olduğu ekonomi komiteleri tarafından aday gösterildikleri için genellikle bakanlardan daha güçlü olan ‘ofis müdürleri hükümeti’ olgusu olarak bilinen duruma işaret etti. Bu durum, ülkede yolsuzluğun en önemli unsurları arasında yer alıyor.



Çok sayıda uzman ve akademisyen, Sudanî’nin bakanlık ofislerinin müdürlerini bakanlık dışından atamayı reddetmesiyle ilgili farklı görüşlerini dile getirdiler.



Kulwatha Araştırmalar Merkezi Siyasi Çalışmalar Direktörü Dr. Basil Hüseyin, Şarku’l Avsat’a yaptığı değerlendirmede, Sudanî’nin kararının iki açıdan olumlu olduğunu söyledi. Hüseyin, bunlardan birincisi, siyasi güçlere ve onların ekonomik komitelerine, yolsuzlukla mücadelede ciddi olduğunu ve yıllardır uygulanan bir davranışa son verme kararlılığını erkenden iletilmesi, ikincisinin ise hükümete ve genel olarak siyasi sınıfa güvensizlikle ve büyük bir endişeyle bakan, siyasi partilerin daha önceki yolsuzluk modellerinden ayrılacağına şüpheyle yaklaşan Irak kamuoyuna bir başka mesaj verilmesi olduğunu belirtti.



Bu adımın, özellikle siyasi partilerin bu yöntemleri deneyimlemiş ve ustalaşmış olmalarından ötürü aldatma ve hile ile karşılanabileceğini düşünen Hüseyin, ‘Sudanî'nin bu noktada parlamentodan bir güce sahip olmadığından ve Koordinasyon Çerçevesi güçlerinin desteğine bağlı olduğundan boyun eğdirmek amaçlı tehdit edildiğinde ve şantaj yapıldığında hiç şüphesiz bu gerçekle karşılaşacağı ve Koordinasyon Çerçevesi güçlerinin yozlaşmış anlaşmalarını Sudanî’nin itirazı olmaksızın gerçekleştirecekleri’ yorumunda bulundu.



Aynı bağlamda Şarku’l Avsat’a konuşan hukuk uzmanı Cemal el-Esedi, Başbakan Sudanî’nin aldığı kararın özellikle son sekiz yılda ortaya çıkması nedeniyle oldukça önemli olduğunu söyledi. Esedi, bakanlıkta gerçekleşen işlemlerin ve çalışmaların, bakanlığın tüm işlerini kontrol eden ofis müdürü aracılığıyla yapıldığını ve ofis müdürlerinin tüm bakanlıklarda olmasa da çoğu bakanlıkta genel müdür ve bakan yardımcılarından daha güçlü bir konuma sahip olduklarını belirtti.



Esedi, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:



“Başbakan'ın bu konuya dikkat etmesi ve bu kararla son vermesi, özellikle yöneticilerin bu pozisyona aday gösterdiği kişilerin kendi istekleri ve gündemleri doğrultusunda çalışacakları için bu konuda çok yol kat etmesini sağladı. Bakanlıklardaki yolsuzluk vakalarının, yolsuzluk yapanlarla tamamen sona ermesini beklemesek de karar, bakanlık çalışanların hareketlerini kısıtlayacak ve onları doğru ilkelere göre çalışmaya zorlayacak. Sudanî’nin bu adıma ihtiyacı vardı. Çünkü bakanlık içinden doğrudan kontrol sahibi olmasını gerektiriyor. Olumlu bir denetleme yapılması şartıyla, eskiden bu görevi yerine getiren müfettişliklerin kaldırılmasından sonra doğru görüş sunan iyileştirici gözetimden yoksun olduğumuzdan, her bakanlıkta bu doğrultuda bir başmüşavir görevlendirilmeli.”



Irak Düşünce Merkezi Başkanı ve eski Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin Siyasi Danışmanı İhsan Şammari ise Şarku'l-Avsat'a yaptığı açıklamada, “Bakanlık kotaları elde eden ve bakanlarını aday gösteren siyasi partiler, bakanlığın bir ganimet olduğunun farkına vardılar ve bunun üzerine Irak devleti genelindeki yolsuzluk davalarının bir bölümünü oluşturan bakanlık ofisleri müdürleri uygulaması hayat geçirildi. Bu yüzden uygulamanın kontrol altına alınması gerekiyor. Çünkü bazı bakanlık ofislerinin müdürleri çok ileri gitmiş durumdalar” şeklinde konuştu. Şammari, bazı geleneksel partilerin, önceki hükümetlerin çoğunda Irak'ta yolsuzluğun yayılmasına büyük bir katkıda bulunduklarını da vurguladı.



Şammari, şunları söyledi:



“Sudanî'nin bu yönde aldığı karar, söz konusu partileri bakanın kararına ve fonlara el koymamaları için siyasi olarak kısıtlamaya yönelik bir girişimdir. Bu karar aynı zamanda Sudanî'nin söz konusu partilerle ilişkisi olmayan bakanlık ofisi müdürlerini atayarak bakanlıkları onların tekelinden kurtarmak istediği anlamına geliyor.”



Sudanî’nin adımının bakanlıklar içindeki yolsuzluk vakalarını azaltmaya yönelik bir girişim olduğunu, buna karşın bu ve benzeri adımların siyasi liderlerin Sudanî’ye karşı öfkelenmelerine neden olabileceğini düşünen Şammari, “Siyasi liderler hükümete, vatandaşa hizmet sağlama açısından değil, vatandaşa fon sağlama kapısı olarak bakarlar. Dolayısıyla bu adımlar reddedilebilir. Sudanî, hesaplarını yaparken, bu güçlerle bir çıkar çatışması çerçevesinde karşı karşıya gelebileceğini de göz önünde bulundurmalı” ifadelerini kullandı.



Diğer taraftan El-Hal Partisi lideri Cemal el-Kerbuli, yasadışı silahların devlet elinde toplanması girişimine atıfla Başbakan Muhammed Şiya es-Sudanî'ye bakanlıkların devlet elinde toplanması çağrısında bulundu. Kerbouli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ganimet kazananlardan (bakanlıkları güvenoyu alanlardan) oluşan bir kalabalık tarafından ağır silahların kullanıldığı videoların viral hale gelmesinden sonra Başbakan’ın bakanlıkları devlet elinde toplaması gerekiyor” yazdı. Başbakan Sudanî’den ‘düğün gecesinde ateş açan damadın tutuklanması’ yasasına benzer bir yasanın ‘Ebu ez-Zifa’ olarak nitelediği ‘bakanlık elde edenlere’ de uygulamasını istedi. Kerbuli, tweetini Sudanî’ye hitaben, “Yasayı herkese uygula!” diyerek sonlandırdı.



Geçtiğimiz perşembe günü Irak Meclisi’nde Sudanî hükümetinin 23 bakanlıktan 21’inin güvenoyu almasının ardından yayılan videolarda yeni hükümette bir aşiret mensubunun bakan olarak seçilmesi vesilesiyle bazı bakanların aşiretlerinin havaya ateş açtıkları görüldü. Bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Şarku’l Avsat