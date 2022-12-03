Yeni Irak Başbakanı Sudani, güvenlik ve istihbarat kadrolarını değiştirdi

İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi üyesi olan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin talimatıyla İçişleri Bakanlığı ile İstihbarat Servisi’nde eski Başbakan Mustafa Kazımi döneminde atanan çok sayıda önemli isim görevden alındı.

Çıkarılan kararnameyle İçişleri Bakanlığı İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı ve Kazımi’nin en yakın güvenlik kurmaylarından olan General Ahmet Abu Rağif’in yanı sıra Sınır Güvenliği Komutanı, Polis Dairesi Başkan Vekili, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı ve Federal Polis Dairesi’nde onlarca komutan azledildi.

Yeni görevlere atananların çoğunun eski Başbakanlar Nuri el-Maliki, Haydar el-İbadi ve Adil Abdulmehdi dönemlerinde görev yapmış kişiler olması dikkatleri çekiyor.

İstihbarat Servisi’nde de görevli bazı genel müdürler görevlerinden alındı. İstihbarat Servisi Başkanlığı'nı eski Başbakan Kazımi vekaleten yürütmüştü. Aynı görev bugün de mevcut Başbakan tarafından vekaleten yürütülüyor.

İstihbarat Servisi Başkanlığı için Şii İslami Dava Partisi ile Şii milislere bağlı siyasi gruplar arasında çekişmelerin sürdüğü iddia ediliyor.

Savunma Bakanlığı ile Terörle Mücadele Servisi’nde de görevden alma ve görev yeri değişikliği yapılması bekleniyor.